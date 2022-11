Inauguração de nova UBS de Teutônia está prevista para o sábado

A Secretaria de Saúde de Teutônia inaugurará, no dia 12 de novembro, uma nova Unidade Básica de Saúde, a Estratégia de Atenção Primária (EAP) Vila Esperança, no bairro Canabarro. A nova estrutura integra o projeto de descentralização dos serviços de saúde pública, que visa oferecer mais serviços à população diretamente no território de abrangência, além de aproximar, ainda mais, os profissionais da comunidade atendida.

A proposta do novo serviço é remanejar e redistribuir a demanda do Estratégia de Saúde da Família (ESF) Raio de Luz, que estava atendendo acima da capacidade, com mais de 5 mil pessoas. Uma equipe de ESF atende a população de uma determinada área territorial, que varia em torno de 2 mil a 3,5 mil pessoas, divididas em microáreas, onde atuam as respectivas agentes comunitárias de saúde, que representam um dos elos entre a unidade e a população.

Em virtude disso, percebeu-se a necessidade de reorganizar e estruturar o processo de trabalho da Atenção Básica para melhorar a integração e a resolutividade das demandas, que são avaliadas através da qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações, sendo que, isto tudo está atrelado à estrutura física no território vivo, ou seja, onde todo o atendimento acontece. Esta reestruturação é outra demanda antiga da equipe de profissionais da saúde que agora está sendo resolvida, a fim de entregar um melhor serviço de saúde pública.