Teve início, nesta semana, o processo de instalação dos quiosques na faixa de areia de Tramandaí. No total, 32 quiosques serão colocados na orla e mais dois, com a estrutura de contêineres, serão colocados no calçadão, se unindo aos dois já existentes.

"Os quiosques da faixa de areia já podem entrar em funcionamento no dia 1° de dezembro. Estamos acompanhando estes trabalhos e oferecendo toda a estrutura para que os comerciantes possam atuar com tranquilidade em nosso município", explicou o secretário de Indústria e Comércio de Tramandaí, Guto Machado.

A Prefeitura de Tramandaí está promovendo uma série de melhorias na beira-mar visando o início da temporada de veraneio. De acordo com o prefeito Luiz Carlos Gauto, além do calçadão e do letreiro, a iluminação também será revitalizada, oferecendo mais segurança a moradores e visitantes. A prefeitura trabalha com uma alta expectativa no fluxo de turistas e visitantes na cidade durante o período entre dezembro e março.