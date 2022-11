Brigadianos começam a aplicar provas do Detran em Caxias do Sul

Como parte do plano emergencial para atender a demanda de exames de direção, o Detran do Rio Grande do Sul começou nesta quinta-feira (3), em Caxias do Sul, a aplicação de provas práticas da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por uma banca de examinadores da Brigada Militar. Com três brigadianos por turno na quinta e sexta-feira (4) pela manhã, a capacidade máxima de atendimento é 225 exames nesses três turnos.

A equipe de policiais militares atuará durante todo o mês de novembro em Caxias, e depois atenderá Passo Fundo e Pelotas, em data ainda a ser definida. As bancas de examinadores do Detran seguem trabalhando normalmente, contando com o reforço da Brigada.

Foram nomeados 36 policiais militares com formação de examinadores de trânsito para ampliar a oferta de provas praticas para a categoria B (carro). Os brigadianos atuarão em turno inverso ao de trabalho, sem prejudicar o patrulhamento. Cada policial pode aplicar até 25 exames por turno, totalizando uma capacidade máxima de 900 provas dia.

No início de novembro, o Detran fará uma reunião em Passo Fundo, envolvendo os Centros de Formação de Condutores da região e sindicatos para definir o número necessário de vagas e a estratégia para atender a demanda. "Embora atualmente 114 mil processos (Renachs) estejam aptos a realização de prova prática, a demanda real precisa ser avaliada de perto. Muitos candidatos estão realizando mais aulas, se preparando melhor, ou simplesmente desistiram. Levantamento da autarquia aponta que pelo menos 50 mil candidatos não tiveram nenhuma movimentação no processo nos últimos meses (sem realizar aulas, nem provas)", explica o diretor técnico, Fábio Pinheiro dos Santos.