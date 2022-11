Foi homologado judicialmente o acordo firmado entre a 1ª Promotoria de Justiça de Sapiranga, representada pelo promotor Michael Schneider Flach, e o município para a realização de obras de restauração e preservação na casa tombada Johann Schmidt. Em estilo enxaimel, o imóvel foi edificado no século XIX.

Conforme o documento, o município de Sapiranga se compromete a investir recursos no restauro do imóvel na ordem de, no mínimo, R$ 1,5 milhão. Ainda, a obra deve ser realizada dentro dos prazos acordados e condicionada a realização de estudos e levantamentos técnicos de profissionais habilitados que assegurem a arquitetura original da edificação.

Além disso, Michael Flach destaca que as reformas deverão ser compatíveis com as características de preservação histórico-culturais da casa e proporcionar espaços e usos condizentes à importância do bem cultural para a cidade. O acordo foi realizado no âmbito de ação civil pública movida pela Promotoria contra o município, exatamente com o objetivo de realizar as intervenções necessárias à recuperação e à preservação do imóvel, o qual se encontra atualmente em situação precária.