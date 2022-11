Hospital Dia da Criança é inaugurado em Passo Fundo

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, entregou nesta quinta-feira (3) o Hospital Dia da Criança. A unidade foi projetada e equipada para oferecer um atendimento qualificado e humanizado às crianças. Os serviços funcionarão 24 horas e serão abertos à comunidade às 7h desta sexta-feira (4).

O Hospital Dia da Criança fica junto ao Hospital Municipal e tem uma área de 650 metros quadrados. A estrutura contempla sala de espera, sala de triagem, sala vermelha, quatro consultórios, duas salas de observação com capacidade total de sete leitos quarto de isolamento e ambientes de apoio para o funcionamento da área. Todos os espaços foram planejados para acolher as crianças, contribuindo com uma melhor aceitação ao tratamento e a adaptação ao ambiente hospitalar.

A unidade será destinada a consultas e internações curtas de baixa complexidade e, conforme a secretária de Saúde, Cristine Pilati, ampliará significativamente a capacidade de atendimentos pediátricos.. "Passamos de um momento pré-pandêmico, quando fazíamos um atendimento de 650 crianças por mês, para um atendimento pós-pandêmico com uma média de quase três mil crianças atendidas mensalmente. Então, nos precisávamos de um local qualificado para esse tipo de atendimento e que pudesse aumentar o número de crianças atendidas simultaneamente. Antes, conseguíamos atender 4 crianças ao mesmo tempo e, com a nova estrutura, subiremos para 15", explicou.

Os serviços contarão com 34 médicos e uma equipe de enfermagem composta por 20 profissionais, que atuarão em escala. A secretária de Saúde lembra os esforços aplicados pelo Município para o fechamento das horas de atendimento à população. "Realizamos inúmeros concursos para pediatras, inclusive, oferecendo um valor superior por hora de trabalho. Além disso, o município conseguiu tornar lei a possibilidade de clínicos gerais e médicos da família poderem fazer plantão no Pronto Atendimento. Isso vai permitir uma escala completa no Hospital Dia da Criança", pontuou.

O Hospital Dia da Criança faz parte de um grande projeto de revitalização do Hospital Municipal, que recebeu investimentos com recursos próprios do município, verbas do governo do Estado e recursos de emendas estaduais e federais, e deverá ser concluído em 2024. O custo integral somará R$ 16 milhões.