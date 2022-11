FenaMassa tem início nesta sexta-feira em Antônio Prado

A partir das 18h desta sexta-feira (4) tem início, em Antônio Prado, a 7ª edição do Festival Nacional da Massa (FenaMassa). O evento segue até o dia 20 de novembro na cidade. De sexta-feira a domingo, o público poderá saborear o melhor da gastronomia local e aproveitar as diversas atrações que ocorrem junto ao Centro Histórico do município, endereço de casas tombadas, que retratam com riqueza a história local.

As atrações deste primeiro final de semana contam com abertura oficial e Stand Up ainda na sexta-feira. Já no sábado (5), além de oficina de gastronomia e intervenções culturais, a grande atração fica por conta do show com Os Monarcas no Palco Cultural.

A programação de domingo (6) começa com passeio de bicicleta que tem saída marcada junto ao Estádio Municipal. Na data também ocorre o primeiro Desfile Cênico "A História construindo o presente". Assim como nas edições anteriores, a 7ª edição da FenaMassa conta com a realização do desfile, que acontece junto a Avenida Valdomiro Bocchese. De maneira emocionante, o trajeto de 300 metros junto ao Centro Histórico, aborda a história da imigração italiana na região.

Com entrada gratuita e em uma área coberta de aproximadamente 3,5 mil m², o evento reúne praça de alimentação, espaço do vinho, palco, oficinas gastronômicas junto à Casa Nordeste, espaço infantil, armazém das massas e centro comercial, valorizando a produção local e proporcionando ao visitante vivenciar, de forma prática, aspectos da cultura italiana. Ao todo, 13 empreendimentos de pastifício participam da festividade.

A edição deste ano tem a expectativa de superar o último evento e receber mais de 30 mil pessoas durante os 11 dias. Além do turismo, a FenaMassa movimenta a economia local com geração de emprego e renda. É estimado pela organização que o evento gere mais de 300 vagas no município.