Flores da Cunha confirma que mais duas agroindústrias serão inauguradas na cidade na próxima semana

Mais duas agroindústrias foram inauguradas em Flores da Cunha na próxima quinta-feira (10). Os empreendimentos, que ficam na localidade de Otávio Rocha, foram implantados com o auxílio da Emater e apoio da da Secretaria de Agricultura.

A Vinícola Lorenzet, localizada no Travessão Carvalho, será inaugurada às 15h. O espaço, que pertence a Volmar Antônio Lorenzet, trabalhará com o comércio de vinho colonial. Em seguida, às 16h30min, será a vez da Cantina do Toni, no Travessão Pinhal. De propriedade de Lucas Antonio Molon, o local também comercializará vinho colonial.

De acordo com o secretário de Agricultura, Ismael Fortunatti, estes empreendimentos contribuem com a manutenção das famílias no meio rural. "Sabemos da força e da capacidade de desenvolvimento da nossa agricultura familiar, por isso seguimos incentivando essa expansão", destaca. Atualmente, são 13 agroindústrias instaladas no município nos segmentos de vinho colonial, doces e chimias.

O município auxilia na construção dos novos empreendimentos com o subsídio de 100% de terraplenagem, até 40 horas, além do auxílio na elaboração do projeto técnico, juntamente com a equipe da Emater, que orienta ainda com o cadastramento no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), do governo do Estado. Por meio da inclusão no programa, o produtor conta com assessoramento gratuito, além de ter a possibilidade de fazer a comercialização dos produtos em grandes feiras, a exemplo do que ocorreu na Expointer.