No dia 19 de novembro, diversos atletas estarão no município de Ivoti para o 1° Encontro Internacional de Capoeira, que deve acontecer no Ginásio de Esportes José Fritz Machado. Por intermédio da ação será demonstrado a prática e o aprendizado que a capoeira nos proporciona, levando em conta toda sua riqueza cultural, histórica e esportiva.

Virão quatro mestres e professores do Estados Unidos, dois professores do Uruguai, um professor de Porto Rico, 20 alunos e 20 mestres e contramestres de Porto Alegre. Além de participantes de Santa Catarina e de municípios do Rio Grande do Sul.

As escolas de Taquari e Apae participarão da programação, assim como o Instituto Crescer de Porto Alegre. "Dentro de nosso trabalho desenvolvemos além da capoeira, o samba de roda, maculelê, puxada de rede, atividades estas que culturalmente orbitam o mundo da capoeiragem. Além dos trabalhos práticos, também aprofundamos os estudos teóricos a respeito de cada uma destas manifestações, fazendo com que os envolvidos entendam a essência das referidas práticas", destacou um dos organizadores do evento, o professor de Capoeira Luciano Maria.