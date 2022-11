Está marcada para ocorrer no fim de semana a realização do Fórum de Cultura de Torres, ferramenta fundamental para que se dê início à estruturação do Sistema Municipal de Cultura. Esta é uma reinvindicação antiga da comunidade cultural torrense, uma vez que pela falta desta base estrutural, a cultura em Torres nos últimos anos tem ficado alijada do processo de organização nacional.

O Fórum, programado para acontecer das 14 às 17 horas no auditório da Universidade de Caxias do Sul (UCS-Torres), é organizado inteiramente pelos coletivos de cultura da cidade. Esta foi a alternativa encontrada pelos movimentos culturais pela falta total de resposta às demandas e insatisfações de comunidade cultural, por parte da prefeitura.

O Fórum Livre da Cultura é o ponto de partida para que finalmente se inicie a organização dos mecanismos de fomento à cultura em Torres. Na pauta do fórum estão reiteradas reclamações do setor cultural, das quais se destaca a necessidade imediata de constituir-se um Conselho Municipal de Cultura representativo, transparente e eleito democraticamente. A constituição deste Conselho é a condição básica para a regulamentação do Fundo Municipal de Cultura, ferramenta capaz de fomentar financeiramente, de forma transparente e ágil, as iniciativas da comunidade.