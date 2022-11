Pelotas ganha primeira área de lazer com novo conceito

A cidade de Pelotas tem nova área pública transformada em espaço de convivência e lazer. Foi entregue pela prefeitura aos moradores da Bom Jesus e Jardim Europa, no feriado desta quarta-feira (2), o primeiro Micro Parque, construído dentro dos conceitos da rede Urban95.

Repleto de cores, paisagismo e opções de brinquedos que valorizam a interação com o ambiente, o novo local, instalado em um terreno de aproximadamente 1.300 metros quadrados, adota a concepção da Rede Urban95. A proposta busca transformar espaços públicos criando rotas e caminhos seguros, estimulantes ao desenvolvimento infantil, incentivando a interação e desemparedando a rotina dos pequenos.

A ideia da Urban95 valoriza e estimula a participação da comunidade em todo o processo, resultando em um trabalho de escuta do público local. Durante o período de elaboração do projeto, as crianças das escolas municipais de Educação Infantil Nelson Abott de Freitas e de Ensino Fundamental Saldanha da Gama, que ficam próximas, foram ouvidas para a concretização de um espaço que atendesse as necessidades daquela região.

Conforme a secretária de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Carmen Roig, que esteve à frente do projeto, essas escutas foram fundamentais para aproximar a comunidade deste espaço desde o planejamento. "Isso faz com que as crianças estejam diretamente ligadas a este espaço. Elas também plantaram árvores durante a obra e desenvolveram um senso de pertencimento, ajudando a preservar o parque", apontou Carmen.

A rede é uma parceria entre a Fundação Bernard van Leer e o Instituto Cidades Sustentáveis, visando estimular e fortalecer programas e políticas públicas que aliem desenvolvimento urbano sustentável e a primeira infância no Brasil. Pelotas foi escolhida para integrar a rede Urban95, junto de outras 23 cidades brasileiras, por se destacar em ações de inclusão direcionadas às crianças como os projetos ACT - Criando Crianças em Ambientes Seguros e Infância Protegida, ambos integrantes do Pacto Pelotas pela Paz.