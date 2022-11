Armadilhas para o mosquito da dengue serão instaladas em Venâncio Aires

Com a aproximação dos meses mais quentes do ano, a Secretaria de Saúde de Venâncio Aires, através da Vigilância Sanitária e Ambiental, está em processo de implantação de armadilhas ovitrampas. A ferramenta é feita com levedo de cerveja para atrair a fêmea do mosquito Aedes aegypti. A cidade do Vale do Rio Pardo está entre os 20 municípios contemplados com a ação promovida pelo governo do Estado.

Assim, na próxima semana, a equipe da Vigilância Sanitária e Ambiental passará por capacitação em Porto Alegre para implantação das armadilhas. Após, haverá treinamento com os agentes de endemias. No total, serão 100 unidades de ovitrampas repassadas para o município. De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária e Ambiental, Gabriel Alves, a expectativa é de que os materiais sejam distribuídos pela cidade no próximo ano.

As armadilhas monitoram a presença do Aedes aegyti em determinadas regiões. Elas serão utilizadas para mapear as áreas de maior risco e intensificar demais ações de prevenção. Ainda conforme o coordenador da Vigilância Sanitária e Ambiental, a iniciativa é um requisito para implantação de outro projeto, o da instalação das Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDS). O instrumento é utilizado para a eliminação de focos do mosquito.

"Com a implantação das ovitrampas, queremos iniciar o processo de instalação das estações, que são armadilhas que atraem os mosquitos para colocar os ovos. Ao entrar em contato com a EDS, o inseto vai carregar o larvicida para outros locais", destacou o coordenador da Vigilância Sanitária e Ambiental.

Além disso, nas próximas semanas, iniciará a aplicação de controle de mosquitos em córregos e bueiros, onde há maior concentração de infestação no município. A ação será realizada de forma gradual com a parceria da empresa que fornece os larvicidas.