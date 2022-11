Obras para revitalizar a Lagoa do Violão irão até o fim do ano em Torres

As obras de contenção das margens da Lagoa do Violão, em Torres, iniciadas no fim de outubro, levaram a prefeitura a realizar o acompanhamento da fauna do local. Foi elaborado um plano de trabalho, que visa minimizar eventuais acidentes.

Neste sentido, preliminarmente ao início dos trabalhos, a equipe envolvida na execução da obra examina o local à procura de ninhos e de exemplares de animais, se verificada a presença de alguns deles nas proximidades da obra, é realizado o afugentamento ou realocação animal, por meio de instrumentos apropriados, a outro local na Lagoa do Violão. Na eventualidade de ocorrerem acidentes relacionados a fauna, a prefeitura realizou o alinhamento com a Polícia Ambiental da Brigada Militar e o Centro de Estudos Costeiros Limnológicos e Marinhos, para o encaminhamento da reabilitação dos animais.

No entorno da Lagoa, é comum que os animais se desloquem em direção a via, por este motivo, deve ser redobrada a atenção dos motoristas que transitam pela rua José Maia Filho. Na Lagoa, por exemplo, existe grande população de cágados de três espécies, com variados tamanhos.

Os trabalhos de contenção na Lagoa vão até o fim do ano. Após conclusão desta obra, será iniciada a primeira etapa da revitalização do entorno do lugar. O local receberá novo calçamento, deck, bancos e lixeiras.

A obra será realizada na área que ainda não conta com o passeio, que fica entre a rua Élcio Lima e o espaço próximo da antiga sede da Prefeitura. A revitalização será executada pela empresa vencedora do processo licitatório, a Ederaldo de Souza Bueno, no valor de R$ 301.518,06. Com a necessidade de contenção das margens da Lagoa, o início da revitalização sofreu alteração.