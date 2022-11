Programa busca potencialidades turísticas de Passo Fundo

Um diagnóstico sobre o atual cenário do turismo e as potencialidades possíveis de serem exploradas em Passo Fundo foi discutido pelo prefeito, Pedro Almeida; pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira; e por técnicos e pesquisadoras do Sebrae. Um programa para identificar essas potencialidades está sendo realizado no município, em parceria da entidade e da prefeitura.

O Radar do Turismo, explicou o prefeito, é a materialização de um projeto que estrutura e organiza as diferentes ações de turismo que já ocorrem em Passo Fundo, além de ampliar as perspectivas para a promoção de novas propostas com o objetivo de atrair empreendimentos, novos investimentos e público visitante para o município. "Firmamos uma parceria com o Sebrae, na qual o Radar do Turismo é um dos produtos adquiridos pelo município com a intenção de mapear quais projetos estão sendo realizados hoje e de que maneira o Poder Público pode incentivar e fomentar avanços. É um estudo que leva em consideração diversos contextos para apresentar caminhos possíveis de serem construídos", avaliou Pedro.

Durante o encontro, o secretário de Desenvolvimento Econômico, explicou que o documento entregue pelo Sebrae ao município refere-se à fase 1 do Radar do Turismo. "Nesta etapa, a entidade e o IPM/Unisinos aplicaram questionários para analisar diversos aspectos do turismo em Passo Fundo. Esses dados foram analisados, compilados e apresentados à comunidade como uma ferramenta importante para a definição de prioridades de investimentos e de atuação do Poder Público e do setor privado", argumentou Oliveira.

O secretário de Desenvolvimento reiterou ainda que o projeto é um instrumento fundamental para a inclusão de Passo Fundo em políticas públicas que permitam o repasse de recursos governamentais, sobretudo, do Ministério do Turismo. Para a diretora do Sebrae, Silvana Conterato Berguemmaier, a parceria entre a instituição e o município é importante para mostrar as potencialidades turísticas que podem ser exploradas para fomentar o desenvolvimento do setor e que a entrega dos dados desta primeira etapa já demonstram cenários de investimentos que podem ser explorados pela Administração Municipal.