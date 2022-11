Público começa a chegar a Santa Maria para Romaria da Medianeira

Faltando poucos dias para o início da 79ª Romaria Estadual da Medianeira, a movimentação no Parque e na Basílica da Medianeira, em Santa Maria, já é perceptível. O evento chega em 2022 com a novidade de ser realizado em dois dias, 5 e 6 de novembro, e vai contar com mais atividades voltadas ao convívio dos romeiros no local. Ao longo do parque, serão montadas aldeias temáticas com palco, praça de alimentação, espaço kids e chimarródromo. Cada uma delas vai contar também com atrações artísticas.

As atividades culturais terão seu ponto alto no sábado (5) à noite com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Santa Maria (OSSM), que preparou o Concerto para Maria. A apresentação será no Altar Monumento, às 20h.. A entrada para todas as atividades é gratuita.

Segundo o padre Juliano Dutra, responsável pela parte cultural, as atividades são mais uma das novidades para aproximar ainda mais os romeiros da Basílica e do Parque da Medianeira. "A ideia tem o sentido de valorizar os artistas da região e aquilo que é a cultura de Santa Maria nos seus diferentes aspectos, sobretudo em sua dimensão religiosa enfatizando a figura de Nossa Senhora. Mas também se inclui nesse projeto mais amplo que é fazer da Romaria não só um momento de passagem. É fazer com que o parque seja um um lugar de se estar, de ficar mais tempo. Então procuramos fazer com que os peregrinos venham antes, no sábado, e permaneçam aqui com a gente", afirma.

O maestro da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, Tita Sartor, promete uma apresentação de gala com um repertório variado. Porém, com uma parte destinada a homenagear a estrela da festa, a Mãe Medianeira. "É um concerto sacro e popular com algumas músicas em homenagem a Maria, algumas dos séculos 18 e 19, Mozart, músicas populares como a Romaria, do Renato Teixeira. Teremos a Juliana Pires e a Rosemari Oliveira, duas cantoras com lindas vozes que vão abrilhantar a nossa participação", adianta.