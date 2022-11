A prefeitura de São Borja confirma a realização de audiência pública para apresentar à comunidade relatório sobre as principais diretrizes propostas para o novo Plano de Saneamento Básico do município. O encontro está programado para acontecer em 18 de novembro, às 9h, na Prefeitura.

Haverá exposição de todas as principais proposições apresentadas em relação à política de saneamento, projetando as próximas décadas. O trabalho que reuniu as diretrizes abrange ações relativas ao saneamento na cidade e em áreas rurais. Equipes multisetoriais desenvolveram o trabalho, ouvindo a comunidade sobre as suas principais demandas e os indicativos de solução.

Pela prefeitura, uma das instituições coordenadoras das discussões é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas com apoio de diversas outras pastas municipais. Ainda participam instituições como universidades, Corsan e Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Após a apresentação do diagnóstico no dia 18 ainda poderão ser feitos ajustes no documento. Após será elaborado projeto de lei que será enviado à Câmara de Vereadores para análise em comissões técnicas e finalmente votação em plenário. Uma vez aprovada a matéria, a lei será sancionada pelo prefeito. A previsão é que todo o processo esteja concluído em alguns meses.