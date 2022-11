Taquara já recuperou R$ 100 mil em débitos tribuários

Cerca de R$ 100 mil já foram refinanciados com a prefeitura, através do novo programa de recuperação fiscal Negocia Taquara. Os dados foram passados pelo Setor Tributário do município, que recebe diariamente a comunidade interessada em aderir ao programa.

Qualquer pessoa física ou jurídica que tenha débitos, sejam impostos, taxas, contribuições de melhorias ou alguma penalidade que tenha gerado dívidas junto à prefeitura pode participar. O contribuinte poderá renegociar suas dívidas à vista, com desconto de 100% de juros e multa; em até 12 vezes, com desconto de 75% de juros e multa; em até 24 parcelas, com desconto de 60% de juros e multa; em até 48 vezes, com 50% de redução de juros e multa; e em até 72 prestações, com 40% de desconto de juros e multa.

Para quem pretende pagar sua dívida a prazo, o valor mínimo de cada parcela é de R$ 31,01. Moradores que participaram do último Programa de Recuperação Fiscal (Refis), entre abril de 2021 e maio deste ano, poderão aderir ao Negocia Taquara somente com o pagamento à vista de seus débitos.

A adesão ao Negocia Taquara pode ser feita até 23 de dezembro, no setor de Tributação, no Centro Administrativo Municipal, na rua Júlio de Castilhos, 2751. O local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, sem fechar ao meio dia.