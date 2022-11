Jornada da Interiorização ocorre em Farroupilha

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) realiza, na quinta (3) e sexta-feira (4) a V Jornada de Interiorização, em Farroupilha, no Sindilojas. O evento, que promove troca de experiências e conexão entre os municípios da Serra gaúcha, terá como tema a inovação, com destaque para novas tecnologias, desburocratização e simplificação dos processos para abertura de empresas, melhorias no ambiente de negócios e o Metaverso.