Feevale inicia mostra de ciência e inovação nos campi

De 3 a 12 de novembro, os três câmpus da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo e Campo Bom, serão palco para apresentações das mais recentes investigações científicas e extensionistas produzidas por estudantes de todos os níveis de ensino. Nesse período, acontece o Inovamundi 2022, programa de ciência e inovação que busca estimular a produção, a divulgação e a discussão dos conhecimentos científicos, tecnológicos e sociais desenvolvidos no contexto universitário e na educação básica.

Depois de dois anos no formato virtual em função da pandemia de Covid-19, o evento volta ao formato presencial, reunindo mais de 1.100 apresentações científicas nas mais diversas áreas do conhecimento, oriundas de instituições do Rio Grande do Sul, de mais seis estados e de outros três países, além do Brasil. A abertura oficial do Inovamundi contará com uma palestra da biomédica Jaqueline Goes de Jesus, cientista que coordenou a equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do coronavírus apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil.

O pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da Feevale, Fernando Spilki, lembra que o Inovamundi é a festa do conhecimento da Universidade. "É nesse momento que se congraçam todas as nossas atividades de extensão, iniciação científica e pós-graduação, enfim, toda a produção de conhecimento da Feevale em vários setores e com várias abordagens. Além disso, nos dá muito prazer contar com a participação de estudantes de outras instituições, demonstrando seus resultados, e esse é, para nós, um ponto alto do ano que nos dá muita alegria, pois demonstra a pujança da pesquisa e da extensão que se realiza dentro da instituição", afirma.