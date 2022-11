Caxias do Sul forma comissão para debater parque rural

Com a intenção de criar um espaço destinado ao Parque Rural em Caxias do Sul, foram iniciadas reuniões para tratar da definição de local de instalação. Na primeira reunião, foi definida a formação da Comissão do Parque Rural, que além de ajudar na escolha da área, atuará na administração após o parque ser concretizado. Integram o grupo secretários e representantes das secretarias do Urbanismo, Planejamento, Meio Ambiente, Agricultura, Samae, Chefia de Gabinete e representantes da 25ª Região Tradicionalista, Sindicato Rural Patronal, criadores do cavalo crioulo, Sindicato Rural, Câmara de Vereadores, comunidade e subprefeitura de Vila Seca.

As reuniões acontecem semanalmente, com o objetivo de que seja definida a área até o Natal de 2022. Com análise inicial de três áreas, foram realizadas visitas para avaliação técnica dos locais. O processo das áreas agora tramita entre secretarias para avaliar a viabilidade do local.

Os próximos passos serão a avaliação áreas pretendidas, com cuidado especial na questão ambiental e, após, apresentação da área para o Prefeito Adiló Didomenico. A instalação do Parque Rural é uma reivindicação antiga da comunidade de Vila Seca e foi um compromissos assumido no período eleitoral, em 2020.

Conforme o coordenador da Comissão, secretário de Urbanismo, João Uez, "o grupo foi criado a pedido do prefeito Adiló, a fim de poder avaliar junto às entidades e comunidade de Vila Seca, as possíveis áreas pretendidas para O Parque Rural. Para que depois desta verificação se possa indicar ao prefeito a melhor área para o anúncio oficial."