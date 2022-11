Taquara promove oficinas para educadores e alunos em novembro

Professores e estudantes taquarenses participam neste mês de oficinas educativas sobre o Projeto de Restauro e Revitalização da Casa Vidal, importante referencial histórico e arquitetônico da cidade. Os encontros ocorrem nos dias 3, para professores e demais interessados, e nos dias 4 e 18 de novembro, para estudantes. As atividades serão ministradas pela professora, mestre em História e especialista em Artes Visuais, Carolina Mendoza.

"Capacitar professores para atuar na área de educação patrimonial e sensibilizar os estudantes e a comunidade nas questões que envolvem a preservação de patrimônios históricos é o que nos move a fazermos estes encontros em Taquara", destaca Cristina Seibert Schneider, gestora cultural da Patrimonium - empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto.

A programação inicia no dia 3 de novembro, às 18h30, no Centro Educacional Indio Brasileiro Cesar, destinada aos professores da rede pública municipal de educação de Taquara e demais interessados. Os participantes serão convidados a conhecer o histórico da Casa Vidal e o projeto de revitalização, refletir sobre a preservação e a conservação do patrimônio histórico e cultural e expressar as possibilidades de uso da Casa Vidal como instrumento pedagógico. Para participar deste momento é necessário fazer a inscrição de forma antecipada pela internet.

Para os alunos haverá quatro momentos, dois deles ocorrem no dia 4 de novembro, sendo das 8h30 às 10h30, a programação será direcionada ao Grupo de Aprendizagem por Metodologias Ativas (GAMA), e das 13h30 às 14h30, para estudantes dos anos finais. E no dia 18 de novembro, mais dois momentos, um pela manhã das 8h30 às 11h30 e outro no turno da tarde das 13h30 às 14h30, ambos com a programação destinada aos estudantes dos anos finais das escolas municipais.