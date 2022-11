Discussões sobre o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Caxias do Sul avançam junto às comunidades

No período de 24 a 27 de outubro, as equipes técnicas da prefeitura e da empresa responsável pela elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana (Planmob), em Caxias do Sul, realizaram vários encontros com representantes de diversos setores da sociedade civil. As reuniões na Secretaria de Trânsito possibilitaram a troca de informações e o recebimento de contribuições técnicas que ajudarão na elaboração do diagnóstico desta etapa atual do plano.

Em uma das reuniões foram tratadas as demandas expostas por pessoas interessadas em debater as questões relativas à acessibilidade. Foram repassadas algumas sugestões e críticas relativas ao tema. Antes de abrir para o debate, o diretor da Urbtec, Gustavo Taniguchi, fez a apresentação técnica para contextualizar e aproximar os convidados às realizações do Planmob. "A sociedade é peça fundamental na construção coletiva deste primeiro plano de mobilidade da cidade, trazendo valiosas contribuições que ajudam a construir o diagnóstico da etapa atual do planejamento", disse o diretor.

O Planmob Caxias é um estudo que objetiva a integração do planejamento urbano entre transportes, trânsito e mobilidade, observando os princípios da inclusão social e da sustentabilidade ambiental. O investimento para a execução do Planmob tem origem em financiamento internacional do Banco de Desenvolvimento da América (CAF), como parte do Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura (PDI II).

Os representantes falaram das expectativas das pessoas com deficiências, que estão aguardando por propostas efetivas que garantam ainda mais acessibilidade no município. Foram destacadas as leis e normas da legislação que promovem a acessibilidade universal. Eles ainda reforçaram preocupações com as melhorias e adequações que facilitem a mobilidade e o uso da infraestrutura urbana.

Os técnicos também ouviram demandas de representantes do setor de taxi, motoristas de aplicativos, agentes de segurança do trânsito e técnicos municipais que atuam na prefeitura. Ainda, os encontros envolveram moradores dos bairros que participaram das Oficinas Comunitárias.