Estância Velha quer ampliar ações junto aos protetores

A prefeitura de Estância Velha, através do Departamento de Proteção Animal, vem conversando com instituições para agregar forças e identificar pontos de atuação acerca da causa animal no município do Vale do Sinos. Nesta segunda-feira (31) foram realizados encontros com representantes da ONG Bichinho Carente e das Universidade Feevale e La Salle para discutir a temática na cidade.

"Precisamos ampliar as ações que estamos fazendo em torno do bem-estar animal. Aprimorando e perpetuando algumas questões, vamos ser exemplo para outros municípios nesta pauta. Com ajuda de voluntários, nosso trabalho buscará aprimorar a vacinação, adoção, prevenção, castração e tratamento de zoonoses", projeta o diretor do Departamento de Proteção Animal, Edenilson Klaus.

As zoonoses são doenças infecciosas transmitidas entre animais e podem se espalhar para os humanos por meio do contato direto ou através de alimentos, água ou meio ambiente. "Algumas doenças são perigosas e o tratamento além de ser difícil, é caro. Por isso, o foco principal é em torno de vacinas visando a prevenção", completa Klaus.

Buscando este cuidado, a prefeitura de Estância Velha já realizou barreiras sanitárias nas áreas limítrofes do município com outras cidades para verificar problemas e evitar situações na cidade. Em 2023, o planejamento é, com o auxílio do voluntariado e das instituições, expandir este trabalho para os bairros do município de Estância Velha. "Queremos criar um cronograma das atividades que envolvem a causa animal. Trazendo ONGs, voluntários e universidades, podemos conduzir com eficiência e menos burocracia mais frentes de ação para conseguir melhores os resultados" destacou o Secretaria da Administração e Segurança Pública, José Dresch.