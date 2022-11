Atingidos por temporal de agosto podem sacar o FGTS em Canoas

Os canoenses afetados pelo temporal do dia 15 de agosto terão direito ao saque do FGTS, desde que seguindo alguns critérios. Para receber o benefício, os canoenses deverão preencher um formulário, disponível no site da Prefeitura de Canoas (canoas.rs.gov.br).

As inscrições ocorrem de 31 de outubro a 14 de novembro Todos os campos deverão ser preenchidos com o máximo possível de informações e detalhes para que o dinheiro seja disponibilizado.

Após, as equipes da Defesa Civil do município irão conferir os dados e irão até as casas para checarem a autenticidade das informações. Com a aprovação, os requerentes poderão fazer o cadastro no site da Caixa Econômica Federal, para, enfim, receber o benefício do FGTS.

Conforme o governo federal informa, o valor do saque será equivalente ao saldo existente na conta vinculada, na data da solicitação, limitado à quantia correspondente a R$ 6.220,00, por evento caracterizado como desastre natural. Para isso, é necessário que haja um intervalo entre uma movimentação e outra, e que esse prazo não seja inferior a 12 meses.