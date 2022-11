Assinado o contrato para segunda fase de obra em complexo de Santa Rosa

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, assinou o contrato para construção da segunda etapa do Complexo Poliesportivo e Cultural no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson. O objetivo é criar um espaço diferenciado para a comunidade. O complexo vai poder ser utilizado para diversas atividades, como recreação, serviço social, prática de esportes, entre outros.

Na área, vão ser construídas quadras esportivas, academia aberta, parque infantil e uma estrutura completa de banheiros e salas de apoio aos eventos. Também vão ser realizadas atividades do projeto "Cidade Amiga do Idoso", proporcionando estímulo ao envelhecimento ativo, e otimizando assim, ações que promovam saúde, participação e segurança.

A primeira etapa do projeto já foi executada pela comissão organizadora da Fenasoja. Foram realizadas, a terraplanagem, a estrutura da arena e o piso interno. A partir de agora, inicia a segunda fase, com as seguintes melhorias: pisos no entorno da arena, sistema de drenagem pluvial, campo de futebol, quadras de vôlei e vôlei de areia, banheiros internos, rampas e escadarias de acesso à Arena e pórtico em estrutura metálica.

Esta segunda etapa vai ser executada com recursos por meio de transferência voluntária do Ministério da Cidadania, de R$ 2.865 milhões, e de recursos próprios do município R$ 1.243 milhões. As obras devem iniciar em janeiro, devido aos eventos já agendados para o local, até o final do ano.