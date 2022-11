A prefeitura de Tramandaí irá inaugurar a primeira Unidade Básica de Saúde Animal da cidade. Ela será implantada na antiga UBS São Francisco II, localizada na rua Rebouças, 1936, e prestará atendimento veterinário, consultas, exames, vacinação e castração totalmente gratuitos à população.

O local receberá o nome de Giselma Passos, em homenagem à protetora que dedicou sua vida à causa animal. Natural de Tramandaí, Giselma, sempre comprometida em ajudar o próximo, fez parte da ONG Te Amo Bicho e lutou até o fim de sua vida para dar amor e carinho aos que mais precisam.

De acordo com o idealizador do projeto, Coordenador da Vigilância em Saúde, Victor Ilha, a projeção é de que a unidade seja inaugurada no mês de dezembro: "Estamos em ritmo acelerado das obras, revitalizando e adaptando a estrutura da antiga UBS para oferecer um serviço de qualidade a nossa população que não tem condições de levar seu animalzinho ao veterinário. Sabemos do amor que todos temos pelos nossos animais de estimação e por isso mesmo nossa equipe estará atendendo todos com o mesmo carinho e dedicação", completou Victor Ilha.