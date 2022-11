Trem dos Vales movimenta R$ 10 milhões na economia local

Foi finalizado, no fim de semana, a quarta temporada de passeios do Trem dos Vales, roteiro que percorreu a Ferrovia do Trigo pelos trilhos dos municípios de Guaporé, Dois Lajeados, Vespasiano Corrêa e Muçum. Neste ano, foram realizados 60 passeios nos meses de agosto, setembro e outubro que reuniram cerca de 35,8 mil passageiros (15% a mais que em 2021).

De acordo com a organização, 70% dos participantes vieram de fora do Vale do Taquari, oriundos de outras cidades do Rio Grande do Sul. Também foram registrados turistas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Amapá, Goiás e Distrito Federal, e também de outros países como Alemanha e México.

A coordenação estima que o gasto médio por turista nos estabelecimentos comerciais da região, nesta edição, foi de R$ 290,00, o que gerou um incremento de mais de R$ 10 milhões na economia regional. "Estamos muito contentes com a 4ª edição do Trem dos Vales. Além de sucesso de público, o atrativo novamente atingiu o seu objetivo de alavancar o trade turístico da região. Ao longo dos três meses conquistamos esse resultado, com empreendimentos de todo o Vale recebendo pessoas, e não somente as que estavam na rota do passeio", destaca o coordenador do Trem dos Vales, Rafael Fontana.

O Trem dos Vales é um passeio anual realizado em um período específico. No entanto, a região já está mobilizada para tornar o atrativo regular. A organização já encaminhou a demanda para a Rumo Logística, que administra a malha ferroviária. "A expectativa é de até o final do ano termos um retorno sobre os passeios definitivos ou as datas da temporada 2023. Estamos na expectativa e trabalhamos bastante para que tenhamos o Trem de forma definitiva, integrado ao trade turístico regional", destaca Fontana.

Os trilhos da região vão receber, em breve, uma nova atração. Um passeio com animação, cultura e histórias pelos trilhos da Ferrovia Tronco Principal Sul, entre os municípios de Colinas e Roca Sales, assim vai ser a 1ª edição do Trem da Imigração. Serão 10 viagens nos dias 4, 5 e 6 de novembro (sexta, sábado e domingo).

O trajeto tem 17 quilômetros e é percorrido com uma locomotiva a diesel elétrica - modelo G-12, General Purpouse, e 12 vagões de passageiros, em um percurso que dura cerca de 1 hora. Morros às margens do Rio Taquari, dois túneis e três viadutos compõem o cenário da ferrovia, inaugurada em 1960. O valor do passeio por pessoa é de R$ 95,00 (classe turística) e R$ 129,00 (classes germânica e italiana) e os bilhetes já estão à venda.