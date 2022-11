Zona rural de Pelotas pode ter isenção em taxa de iluminação

Um projeto de lei que institui a isenção da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) a todas as unidades consumidoras da zona rural de Pelotas, independentemente da classe de consumo tarifário da unidade ou da disponibilidade do serviço de iluminação na região, foi protocolado pelo Poder Executivo, na Câmara de Vereadores. O objetivo é fortalecer as pessoas do campo, o pequeno agricultor, a agroindústria familiar e a atividade primária como um todo, considerada setor estratégico da economia.