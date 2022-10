Horário das agências bancárias tem mudança em Canoas

O novo horário de atendimento das agências bancárias no município de Canoas entra em vigor na terça-feira (1). A partir de novembro, os estabelecimentos financeiros passam a atender no horário das 10h às 15h, após alteração na lei municipal que rege o horário dos bancos.

Atualmente, as unidades recebem o público com a abertura das portas a partir das 11h e fecham às 16h. Em todo País, o Conselho Monetário nacional regulamenta e institui os parâmetros quanto ao serviço. O horário atual no município está definido em lei municipal desde o ano de 2016.

De acordo com o secretário municipal de Relações Institucionais de Canoas, Emílio Neto, o Executivo possibilitou que a mudança no horário fosse possível. "Nós encaminhados para a Câmara de Vereadores a proposta de alteração da lei, ela foi votada, por unanimidade, como favorável e, depois sancionada pelo prefeito em exercício Nedy de Vargas Marques. O prazo de 30 dias foi estipulado para a adaptação das agências", explica o secretário.

Ainda segundo Emílio Neto, o diálogo em torno da alteração aconteceu após pedido da direção local da Caixa Econômica Federal e, posteriormente, em conversa com as demais instituições. "A partir do pedido, empreendemos diálogos com bancos e sindicatos e percebemos que havia essa vontade de mudança e que era também uma vantagem para os munícipes", descreve. As principais cidades da Região Metropolitana adotam o horário das 10h às 15h.