O Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, em parceria com o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, é o primeiro hospital do Brasil a utilizar um robô de segunda geração para a realização da artroplastia total de joelho. A tecnologia, aliada a técnica médica, é considerada uma das mais atuais do mercado, trazendo mais precisão para o cirurgião e maiores benefícios ao paciente.

O Serviço de Cirurgia do Joelho registrou a 50ª cirurgia com o uso do robô, que começou a ser utilizado pela instituição em junho. A principal vantagem do uso do robô é a precisão, que consequentemente proporciona maior qualidade cirúrgica e resultados mais efetivos. Funciona como um apoio à cirurgia, em que o médico cirurgião é o responsável por executar a tecnologia, que oferece a tomada exata de medidas da área a ser operada, com redução da agressão cirúrgica e do sangramento.