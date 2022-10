Quatro universidades gaúchas se unem para a criação de uma aliança para projetos na Serra gaúcha

Depois de quase um ano de planejamento e alinhamento de ideias, a Aliança para Inovação da Serra Gaúcha foi formalizada. O encontro reuniu os reitores e representantes da Universidade de Caxias do Sul (UCS), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) para efetivar a parceria.

No documento, as instituições estabelecem um acordo para empenhar esforços conjuntos e articular as quatro instituições de Ensino Superior em torno de ações de alto impacto e estruturantes para o avanço do ecossistema de inovação e do desenvolvimento da Serra Gaúcha. A colaboração terá caráter técnico, científico e cultural, e será desenvolvida através de projetos específicos.

O professor Gelson Leonardo Rech, reitor da Universidade de Caxias do Sul, instituição que vai liderar a aliança na região, destacou, em sua fala, que três serão as temáticas prioritárias para a parceria, num primeiro momento: cidades inteligentes - o que envolve a mobilidade -, saúde e materiais.

"Nós temos muito a conversar para definir em pormenores o passo a passo e o dia a dia dessa parceria. Mas podemos anunciar algumas questões comuns. Queremos trabalhar em inovações que tenham impacto na região da Serra gaúcha", destacou Rech. Ele complementou que outras prioridade podem ser incluídas nesse rol de prioridades e que, dentro de casa assunto, serão avaliados projetos e iniciativas já em desenvolvimento em cada uma das instituições.