Pelotas tem projeto de lei para incentivar a inovação

O projeto de lei que estabelece medidas de incentivo e apoio à inovação e à pesquisa científica e tecnológica nos ambientes empresarial, acadêmico e social foi apresentado em Pelotas. O conteúdo foi elaborado por grupo de trabalho do qual participam a secretarias municipais, empresas, universidades e startups, com orientação de consultoria do Sebrae, viabilizada via programa Cidade Empreendedora.