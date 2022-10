Prédio de 40 metros em formato de Bíblia será construído em Estrela

Com foco na evangelização e na disseminação do turismo religioso, a Comunidade Evangélica Cristo Vive lança, nesta segunda-feira (31) - Dia da Reforma Protestante - o projeto para a construção da maior Bíblia do mundo na cidade de Estrela, no Vale do Taquari. O empreendimento será construído em uma área de terras, localizada na Rua Coronel Brito, no Centro. O prédio - que reproduz o formato do livro sagrado dos cristãos - terá 12 andares e 40 metros de altura, será construído por uma associação, com recursos da iniciativa privada.

O apóstolo Wagner Calheirana, responsável pela Comunidade Cristo Vive, explica que a ideia do monumento e do parque que será criado no espaço surgiu após uma visita ao Cristo Protetor de Encantado. "Em sonho eu sempre via uma multidão de pessoas chegando em Estrela, mas não entendia qual era o significado disso. Foi então, após voltar do Cristo, que eu entendi que tínhamos que construir uma Bíblia gigante", revela.

O prédio terá diferentes atrações, museus e exposições aos visitantes. "A inspiração é de Israel, onde existem vários museus e mostras permanentes sobre a Bíblia. Para nós, evangélicos, a Bíblia e o estudo dela é muito importante, e isso será contemplado em nosso parque", confirma Calheirana.

A apresentação do projeto ocorre às 10h, no templo da Cristo Vive, que fica na Rua Coronel Brito, no Centro de Estrela. Logo após, será inaugurada a pedra fundamental da Bíblia Sagrada gigante. "Iremos colocar na fundação o livro físico da Bíblia que serviu de inspiração para o projeto arquitetônico", complementa o religioso.

O projeto arquitetônico já está pronto e será apresentado por meio de uma animação na próxima segunda-feira. "Estamos encaminhando também as licenças e toda a parte legal, assim como os projetos civil e técnico. Quando tudo isto estiver pronto, a obra deverá ser iniciada. A construção será coordenada pela Associação da Maior Bíblia do Mundo, com recursos da iniciativa privada, por meio de doações. Acreditamos que em até dois anos e meio o parque seja aberto. Já o prédio da Bíblia, deverá ser concluído em até cinco anos", destaca o apóstolo Wagner Calheirana.