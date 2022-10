O Centro de Especialidades Médicas do Hospital Santa Cruz (HSC) já está agendando atendimentos para mais uma área da Medicina, a endocrinologia. Agora são 38 opções de consultas médicas e de serviços oferecidos pelo Centro de forma eletiva, ou seja, mediante agendamento prévio que pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A endocrinologia é a especialidade médica que cuida do funcionamento das glândulas e das doenças que as afetam. Ele cuida desde doenças muito prevalentes como diabetes, obesidade e distúrbios de tireoide até outras mais raras como acromegalia e Síndrome de Cushing, entre outras.

As consultas de endocrinologia ocorrerão às sextas-feiras, após as 15h, com a médica Roberta Rascovetzki. Para agendamento e informações o contato pode ser feito diretamente no Centro de Especialidades