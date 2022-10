Câmara de Saúde inicia ações em Bento Gonçalves

A Câmara Técnica da Saúde (CTS) do Bento 20, liderada pelo Hospital Tacchini, apresentou as primeiras propostas para mudar a cultura da população a longo prazo e elevar o patamar da qualidade de vida em Bento Gonçalves dentro dos próximos anos. A divulgação, que ocorreu durante evento realizado no auditório do Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves (CIC-BG), em agosto, já possui várias diretrizes iniciadas na prática.

Uma delas é a disseminação de um estudo sobre as cinco regiões do mundo com maior índice de pessoas centenárias saudáveis e lúcidas, conhecidas como Blue Zones. Durante o evento no CIC-BG, foram divulgadas as análises das características e hábitos que as populações da Sardegna, na Itália; da Icária, na Grécia; de Nicoya, na Costa Rica; de Okinawa, no Japão; e de Loma Linda, nos Estados Unidos; apresentam em comum.

"Ao unirmos todas as informações, criamos planos baseados em três grandes áreas: lazer, saúde e tecnologia. Algumas ações concretas relacionadas a cada um dos setores já estão sendo realizadas", descreve Hilton Mancio, superintendente do Tacchini Sistema de Saúde e coordenador da CTS do Bento 20.

Entre as ações citadas por Mancio está, ainda na noite da apresentação da Câmara, a distribuição de mudas de temperos para incentivar os convidados a cultivarem suas próprias hortas caseiras. Também em agosto, o Hospital Tacchini iniciou a construção da sua própria horta comunitária, cultivada pela equipe de saúde mental da instituição, com a finalidade de incentivar outras empresas a desenvolverem o mesmo serviço.

Outras ações, como a criação do Banco de Leite Humano AMA Tacchini, capaz de oferecer leite materno a todos os recém nascidos na UTI Neonatal do Hospital Tacchini, também está alinhada com o Masterplan da Câmara de Saúde do Bento 20. O mesmo vale para o início iminente da segunda etapa do projeto de detecção de tumores de intestino para pessoas com sintomas da doença, que oferece gratuitamente o trabalho de rastreio de tumores no intestino de moradores do município com idade maior ou igual a 60 anos.

"Temos ainda muitas ideias para colocar em prática e, mais do que isso, temos muito espaço para contribuições vindas da comunidade. Por isso, incentivamos a todos os que desejam melhorar a sua própria qualidade de vida, bem como ajudar a fazer o mesmo com as pessoas ao seu redor, que nos procurem. Podemos e queremos contribuir para criar um futuro mais saudável para todos", completa Mancio.