A prefeitura de Pelotas protocolou, junto à Câmara Municipal, projeto de lei que vai permitir a assinatura de convênio com o governo do Estado para implementação do programa Tudo Fácil Empresas. O Executivo, com a lei, quer a isenção da taxa de expediente prevista pelo Código Tributário de Pelotas para pessoas físicas ou jurídicas no processo de desenvolvimento de uma atividade econômica considerada de baixo risco. Esse procedimento já está previsto pela legislação federal, precisando de uma correção local.