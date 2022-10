Sonho de Natal de Canela inicia e terá atrações gratuitas até 15 de janeiro

A 35ª edição do Sonho de Natal de Canela começa na sexta-feira (28). A primeira atividade acontece das 14h às 17h, com a ação de decorar coletivamente os pinheirinhos instalados ao longo da Avenida Júlio de Castilhos. Às 20h30, em frente a Catedral, acontece "A Fábrica de Sonhos" um espetáculo de som, luz e projeção integrando a decoração natalina com a iluminação na fachada da Catedral de Pedra.

Durante 12 minutos uma trilha sonora pontua a apresentação. Efeitos especiais em sincronia entre as luzes da decoração natalina com a iluminação existente na fachada da Catedral de Pedra transformam um dos pontos mais visitados do Brasil em um espetáculo de arte, beleza e fé. O ponto alto da atividade é a chegada do Papai Noel e de seus ajudantes que fazem uma descida de rapel ao longo dos 65 metros da torre da Catedral. Em seguida acontece o cortejo do Noel da Catedral de Pedra até a Praça João Corrêa, onde o hall de entrada do Teatro Municipal o Bom Velhinho instala seu escritório para receber seus visitantes.

A secretária de Turismo e diretora artística do Sonho de Natal, Carla Reis destaca que o evento tem uma programação gratuita e conta com a solidariedade de canelenses e turistas para a troca de um quilo de alimento não perecível por ingresso para os espetáculos do Teatro Municipal. "Os donativos farão a alegria das famílias em situação de vulnerabilidade social neste Natal", afirma.

Os ingressos para os espetáculos serão trocados por 1kg de alimento não perecível, exceto sal, até o dia 29/12. As doações serão repassadas à secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação que entregará para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O local de troca fica na Central de Atendimento ao Turista de Canela (Praça João Corrêa), diariamente, das 10h às 16h. É permitido o limite de seis ingressos por espetáculo no CPF, e crianças até 6 anos não precisam de ingresso.

O Sonho de Natal de terá atrações até o dia 15 de janeiro em vários pontos da cidade e para todas as idades. A programação completa pode ser conferida no site do evento (sonhodenatal.com.br).