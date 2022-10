Prefeitura põe à venda quatro imóveis em Santa Cruz do Sul

A prefeitura de Santa Cruz do Sul abriu concorrência para a venda de quatro imóveis. O prazo para a entrega de envelopes de documentação e propostas dos interessados vai até as 8h30min de 21 de novembro, na Divisão de Licitações do município.

A abertura dos envelopes acontece no mesmo dia e local, às 9h. O lote 1, situado na rua Guatambu, no bairro Monte Verde, com área superficial de 597,56m², está avaliado em R$ 120.3 mil. O lote 2, em Linha General Osório e com área superficial 1.551m², tem valor estimado de R$ 47.8 mil.

O lote 3 é um terreno de 2.500m², na estrada Capão da Cruz, avaliado em R$ 150 mil. O lote 4 é uma área de 104.780,61m², localizado na rua dos Coqueirais, R$ 1.800.000,00.

A prefeitura ressalta que os imóveis integrantes do certame se encontram em desuso, gerando custos com manutenção e limpeza, além do controle de invasões e ocupações indevidas. Os valores obtidos com a venda deverão ser reinvestidos na obra do prédio do Centro Administrativo, na esquina da rua 28 de Outubro com a rua Coronel Oscar Jost. Os recursos também poderão ser aplicados na reforma e manutenção de prédios públicos, aquisição de imóveis e outras ações que visem a redução das despesas da Prefeitura com alugueis.