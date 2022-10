Aeroporto de Santa Maria ganha espaço da Gol, que opera voos a partir de novembro

A partir da próxima semana, o Aeroporto de Santa Maria amplia as operações e passa a atender ainda mais passageiros. A Gol Linhas Aéreas realiza voo inaugural na terça-feira (1º), com a chegada da aeronave vinda do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com chegada em Santa Maria prevista para às 15h20min. A partir da data, começam as operações dos voos, com as passagens já sendo vendidas no site da empresa.

Agora, o Aeroporto de Santa Maria conta com um guichê da Gol, com três balcões para atendimento. Além disso, para receber a nova empresa, a prefeitura realizou investimento para ampliar a área de embarque, que já conta com a Azul Linhas Aéreas. No aeroporto, também ocorreram demais readequações para ampliar o número de assentos da sala de embarque: de 70 para 112, mais um espaço para pessoas com deficiência.

"Com os voos para Congonhas, Santa Maria estará conectada com o mundo. De São Paulo, partem voos para diversos países. Esse investimento confirma a nossa cidade como a porta de entrada da Região Central, trazendo condições para explorarmos ainda mais as potencialidades da nossa região, principalmente as turísticas", afirma o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo.

A operação inicia quase um ano desde o anúncio, feito pela empresa aérea em Porto Alegre, em cerimônia no Palácio Piratini. Na oportunidade, a Gol havia anunciado voos para São Paulo que partiriam de Pelotas, Uruguaiana e Santo Ângelo, além de Santa Maria.

A nova rota integra os voos diretos entre Santa Maria e Florianópolis a partir de 20 de dezembro via Azul Linhas Aéreas. As operações estão previstas para ocorrer entre dezembro e fevereiro, exatamente no período de férias, quando a capital catarinense é bastante procurada em função das praias. As passagens já estão à venda pelo site da Azul.