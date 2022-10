Pista de cross country será inaugurada em Caxias do Sul

Quem procura por uma dose de emoção e adrenalina em duas rodas vai ganhar um nova opção. Será inaugurada nesse sábado (29), no Clube Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, a maior pista de Cross Country Olímpico em um clube do Brasil. Com cerca de 2.600 metros de pista, o complexo foi projetado em um circuito fechado com diferentes níveis de dificuldades. Além disso, oferece muitos pontos de ultrapassagens, túneis, obstáculos como curvas, saltos, pedras e raízes, otimizando os desníveis do terreno e a vasta vegetação do espaço.

O presidente do Clube, Diego Biglia, destaca que a ideia do clube é oferecer, para os associados e praticantes da modalidade, uma estrutura de primeira qualidade, com foco em se tornar uma referência para eventos nacionais e internacionais da modalidade XCO - Cross Country Olímpico. "Na minha infância, andava muito de bicicleta aqui no clube. Depois de um tempo passou a ser proibido. Então, para trazer essa sensação de pertencimento para quem gosta de praticar, pensamos nesse modelo de pista totalmente arquitetada para quem curte andar, com um acesso específico para as bikes. Para mim é uma satisfação estar à frente desse projeto", frisou.

Para a inauguração oficial da pista, o clube convidou o atleta olímpico e tricampeão brasileiro de Short Track, Rubinho Valeriano, que após a inauguração fará uma oficina exclusiva com os convidados. Na oportunidade, serão cerca de 50 atletas, representantes das principais equipes de ciclismo de Caxias do Sul, que poderão realizar o test-drive do espaço. Na parte da tarde, todos os associados poderão passar pelo local para conhecer o complexo.

Ainda, durante a inauguração será apresentada a pista kids, que é voltada para crianças até 12 anos. Com 350 metros de extensão, o trajeto é aos mesmos moldes da pista adulta, mas projetada para que a criançada sinta a sensação radical da modalidade desde cedo e possa praticar o esporte.