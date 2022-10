Parque tecnológico de Pelotas apresenta novidades

Para comemorar os seis anos de fundação, o Pelotas Parque Tecnológico (PPT) lançou, novos projetos de inovação e sustentabilidade. As iniciativas têm a participação de empresas, instituições, estudantes da cidade e da região.

O objetivo é impactar os usuários do PPT, como também a comunidade, além de incentivar os diversos segmentos empresariais do município a adotar medidas sustentáveis na sua rotina. Na ocasião, foram lançados os programas Pelotas Parque Sustentável, Usina de Minigeração Solar Fotovoltaica, Espaço e Carregador de Veículo Elétrico e Laboratório de Criatividade e Inovação (Criar-Lab).

Os colaboradores dos projetos receberam homenagens, como o Sicredi, responsável por viabilizar a participação de alunos da rede pública no parque, por meio do financiamento de R$ 20 mil para compra de insumos. Também foram destacados os integrantes da gestão 2019/2022 dos Conselhos do PPT, e dada posse à nova gestão para o período 2022/2025.

Foi apresentado o Laboratório de Criatividade e Inovação. O projeto visa conectar uma comunidade mundial de empreendedores, educadores, técnicos, pesquisadores, fabricantes e inovadores em mais de 70 países. No local serão desenvolvidas oficinas, mentorias e inventividades com materiais e tecnologias apoiadas na Inteligência Artificial. O projeto beneficiará estudantes, professores, startups, empresas incubadas e empresas residentes no Parque.

Ainda dois lançamentos sustentáveis foram lançados. Uma usina fotovoltaica, com potencial de geração de 78,4 KWP (quilowatt de potência de pico), e um espaço para carregar carros elétricos passam a integrar o parque.