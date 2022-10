Estudo apresenta cenários para reduzir déficit previdenciário em Caxias do Sul

A Prefeitura de Caxias do Sul apresentou o estudo contratado para apontar a situação atual e futura do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor (IPAM-FAPS). Por conta da Emenda Constitucional nº 103,, os municípios e estados com Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) precisam adotar medidas para buscar o equilíbrio financeiro e atuarial. No caso do IPAM-FAPS, o valor estimado do déficit é de R$ 6,6 bilhões, que deve ser coberto no prazo de até 33 anos.

De forma a cumprir a lei, a prefeitura destinará, entre 2021 e 2022, em torno de R$ 450 milhões para suplementar o valor necessário. As alíquotas de contribuição do município (patronal) para o FAPS, neste ano, totalizam 67,8%, assim divididos: patronal de 16,92%, suplementar de 42,04% e 8,90% de patronal sobre aposentadorias e pensões acima do teto do Regime Geral - INSS.

Em valores absolutos, a suplementação estimada é de R$ 18,8 milhões por mês em 2022. Para 2023, considerando números não oficiais, a alíquota suplementar deverá ser elevada para 58,20%, representando R$ 26,9 milhões mês; e, para 2024, a alíquota sobe para 58,21% e R$ 27,2 milhões mês.

Uma das simulações de cenário, que tem origem no Executivo, incorpora o que define a Emenda Constitucional, chamada de Reforma da Previdência. São regras de transição, redução da imunidade de contribuição para um salário-mínimo para aposentados e pensionistas, aumento da alíquota de contribuição de 14 % para 22% para todos (ativos, inativos e pensionistas) que recebem valores acima do teto e carência de um ano para vigência das regras. Com a adoção destas medidas, o déficit passaria de R$ 6,6 bilhões para R$ 3,53 bilhões, conforme previsão.

O cenário solicitado pela comissão de servidores contempla tabela progressiva de 14% até teto do INSS e de 16% a 22% acima, manutenção da imunidade de contribuição para inativos e pensionistas até o teto do INSS. Além disso, pedem carência de cinco anos de espera para vigência das novas regras e, após, pedágio de 20% entre cinco e 10 anos e de 30% após 10 anos. A proposta reduziria o déficit de R$ 6,6 bilhões para R$ 6,11 bilhões.

Outra possibilidade associada às propostas de Reforma é a adoção da segregação de massas. Esta medida contemplaria a criação de dois planos, um previdenciário e outro financeiro, mantido por meio da repartição simples. Se adotada em conjunto com a proposta do Executivo, o deficit passaria de R$ 6,6 bilhões para R$ 3,53 bilhões e demandaria um custo patronal de 60%.