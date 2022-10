Prefeitura cobra da Corsan sobre obras de pavimentação em Santa Cruz do Sul

A reposição do calçamento em vias públicas abertas pela Corsan para a execução de obras na rede de abastecimento de água têm gerado inúmeras reclamações por parte da comunidade de Santa Cruz do Sul. Após finalizar a recolocação do pavimento, principalmente no caso de paralelepípedos e bloquetes, muitas ruas acabam ficando com desníveis acentuados e até mesmo buracos, o que coloca em risco a segurança de condutores e pedestres

Em razão dessa situação, a prefeita Helena Hermany convocou a estatal, junto com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz (Agerst) para uma reunião. Após a conclusão de serviços na rede de abastecimento, a reposição do calçamento aberto fica a cargo de empresas terceirizadas que mantêm contrato com a companhia.

Porém, têm sido recorrentes situações em que a própria prefeitura precisa refazer o serviço, gerando retrabalho e desperdício de recursos. "Temos recebido muitas reclamações de ruas onde a Corsan abriu valas para colocação de rede nova ou correção de vazamentos e a reposição não ficou de acordo com o que deveria. A própria Secretaria de Obras está refazendo, o que não é trabalho da prefeitura, portanto também vamos cuidar mais da fiscalização", argumentou.

Durante as conversações ficou definido que a prefeitura vai encaminhar ainda hoje um relatório com as ruas que apresentam problemas para que a Corsan possa refazer o serviço que não foi entregue a contento. Segundo a prefeitura, a relação compreende cerca de 30 vias em diversos bairros da cidade, como Bom Jesus, Pedreira, Santo Inácio, Schulz, entre outros.

Ficou fixado um prazo de 30 dias, a contar de hoje, para que a Corsan refaça as repavimentações que não ficaram em conformidade com o estabelecido em contrato e para que as partes voltem novamente a sentar para a apresentação de um balanço final.

Para o superintendente regional da Corsan, José Roberto Ceolin Epstein, a cobrança por parte da prefeitura é legítima. "Sabemos que as principais reclamações de repavimentações e buracos em vias públicas caem sempre na Administração Municipal porque o cliente não sabe se é água, se é esgoto ou se o serviço é da própria prefeitura. É uma carga que a gente não quer gerar para a Administração, portanto vamos focar para equacionar esses problemas, aproveitando inclusive as condições climáticas porque o verão é um período melhor para se trabalhar", disse.

Epstein esclarece que a empresa propôs um plano de trabalho para os próximos 30 dias e que haverá dentro desse período uma redução na abertura de novas frentes de trabalho. "Vamos atuar priorizando a qualidade das repavimentações", disse.