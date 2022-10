Sapucaia do Sul recebe R$ 13 milhões do Estado para obras de melhorias no Hospital Getúlio Vargas

O prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues participou nesta quarta-feira (26),, no Hospital Municipal Getúlio Vargas, da assinatura de convênio do Programa Avançar na Saúde, entre a Fundação Hospital Getúlio Vargas, a Secretaria Estadual de Saúde e a Prefeitura. Os investimentos somam R$13 milhões, que serão aplicados na ampliação e adequação de áreas assistenciais de forma a proporcionar uma melhor acolhida aos usuários, além da adequação de ambiência e infraestrutura das unidades e áreas de apoio.

Parte desses recursos visam, ainda, a expansão do hospital, com previsão de reforma de leitos UTI adulto, reforma da internação geral, centro obstétrico, unidade de cuidados neonatais e centro de materiais e esterilização (CME).

O prefeito destacou que Sapucaia do Sul foi o terceiro município que mais recebeu recursos do programa Avançar. "É um dia de festa, pois esses valores vão mudar a vida do sapucaiense e dos moradores do entorno que são atendidos por esse hospital. Decidimos ampliar o atendimento para pleitear mais recursos, e foi isso o que aconteceu. Mas não vamos parar por aí, agora vamos atrás de atendimento de oncologia no município."

Com a reforma do Centro Obstétrico serão criados 92 novos leitos, tornando o Getúlio Vargas, fora da capital, o maior hospital com ofertas de leitos clínicos 100% SUS", ressaltou a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann.