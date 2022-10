Abertura oficial do Natal Luz de Gramado ocorre nesta quinta-feira

Acontece nesta quinta feira (27), às 18h30, no palco da Rua Coberta, acontece a abertura oficial da 37ª edição do Natal Luz de Gramado para visitantes, comunidade e autoridades. Na ocasião haverá apresentações das Orquestras Sinfônica de Gramado e Orquestra Jovem, aberta ao público. E, quando o relógio marcar 20h, será a vez do Show de Acendimento, em frente ao Palácio dos Festivais, um momento único em que todos juntos, elevam a magia natalina e as luzes da cidade se acendem

A programação oficial da temporada natalina na cidade - que já está decorada para a festividade - conta com quatro grandes espetáculos: Nativitaten, A Fantástica Fábrica de Natal, O Desfile de Natal e O Reino de Natal. Ainda estão previstas diversas atrações gratuitas, como A Vila de Natal com a casa do Papai Noel e intervenções artísticas; Palco Rua Coberta e a Parada de Natal, além do Show de Acendimento diariamente.

Outra novidade do evento são as ações de acessibilidade da Semearhis, uma startup de impacto social voltada para o relacionamento humano. A cerimônia de abertura contará com a tradução em Libras.

Os ingressos para os espetáculos já estão à venda pelo site oficial do evento (www.natalluzdegramado.com.br), com valores a partir de R$ 125,00. Os espectadores podem escolher as datas em que pretender assistir aos shows, que irão até o dia 29 de janeiro. Pela internet também é possível ver as demais atrações programadas para o Natal Luz.