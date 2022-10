Empresas e prefeitura firmam parceria em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo e a empresa BSBIOS adotaram uma iniciativa construída por alunos de cursos técnicos do Senai, com foco na promoção e no incentivo ao descarte correto de resíduos domésticos, como óleo de cozinha, pilhas e baterias. A ação foi apresentada por um grupo de estudantes.

Pensada inicialmente como uma campanha interna para a coleta de resíduos produzidos nas residências dos alunos e da comunidade escolar do Senai, a ação "Semana do Lixo Zero" despertou o interesse da BSBIOS, que já possui uma série de programas de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. Em um deles, o "Ser Sustentável", a empresa fez uma parceria com a Cooperativa Amigos do Meio Ambiente e o projeto TransformAção, para adquirir o óleo de cozinha utilizado e recolhido pelas entidades na comunidade, gerando renda e agregando valor à Cooperativa.

Para a secretária de Meio Ambiente, Gabriela Engers, a iniciativa é importante para ampliar o trabalho de educação ambiental no município. "Essa parceria entre as instituições vai fortalecer a necessidade de ampliarmos o debate sobre o papel de cada um de nós na proteção do meio ambiente. A Prefeitura já tem feito um trabalho junto às cooperativas de reciclagem e com a BSBIOS na coleta do óleo de cozinha e agora vamos apoiar mais esta ação, fornecendo mudas de árvores nativas para serem doadas à comunidade", defendeu Gabriela.

Através da parceria estabelecida durante a reunião com o prefeito, a Secretaria de Meio Ambiente dará suporte ao Senai na distribuição de mudas de árvores nativas, que serão entregues às pessoas que destinarem os resíduos à instituição. O óleo de cozinha coletado no projeto será recolhido pela BSBIOS.