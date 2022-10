Caxias do Sul e Reino Unido selam acordo para ensino da Língua Inglesa

Chega nesta quinta-feira (27), em Caxias do Sul, um representante do Reino Unido, que vai visitar a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Engenheiro Dario Granja Sant'anna. A instituição de ensino é uma das cinco da cidade onde começará a ser implantado um projeto-piloto de aprendizado de língua inglesa para os anos iniciais do Ensino Fundamental.

O governo britânico disponibilizará uma plataforma digital de apoio pedagógico sem custo adicional para o município. O acordo será oficializado na escola da Rua Severo Zardo, com as presenças do prefeito Adiló Didomenico, da secretária Municipal de Educação, Sandra Negrini, e do cônsul honorário da Embaixada Britânica no Brasil, Michael Delaney. As outras escolas abrangidas nesta etapa de implementação dos novos recursos serão as EMEFs Guerino Zugno, Manoel Pereira dos Santos, Nova Esperança e Padre João Schiavo.

O programa "UK-Brazil Skills for Prosperity" prevê acesso online a guias e referenciais para Ensino Fundamental alinhados ao Quadro Comum Europeu e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de níveis de proficiência para estudantes e professores, parâmetros para currículo, material didático, formação de professores e avaliação; materiais educacionais nacionais para professores e estudantes do Ensino Fundamental e o Curso LIFT (Language Improvement for Teachers) online e auto instrucional para professores.

"É um programa global do governo britânico que apoia sistemas de educação em nove países com economias de rápido crescimento, dando suporte a grupos jovens e em maior desvantagem com educação de alta qualidade e habilidades necessárias para o mercado de trabalho. Há ainda um olhar especial para meninas e mulheres como parte da estratégia global com foco em gênero e inclusão social", revela a diretora pedagógica da Secretaria de Educação, Paula Martinazzo.

Os objetivos da proposta entre a cidade gaúcha e o país europeu contemplam acesso de qualidade ao ensino de língua inglesa, melhoria do sistema de ensino público, diminuição de desigualdades e aumento no acesso a oportunidades de emprego. "Sabemos que falar inglês, hoje, é um marcador social que intensifica as desigualdades sociais no país. Neste sentido, a plataforma desenvolvida pelo Reino Unido e que estamos trazendo agora para a rede municipal de ensino busca transformar essa realidade, ou seja, reduzir desigualdades", complementa Paula.