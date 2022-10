Santa Cruz do Sul quer se tornar polo audiovisual

Durante a programação do 5º Festival Santa Cruz de Cinema, a prefeitura fez a oficialização de um importante ato para a cultura e a economia do município. A prefeita Helena Hermany sancionou a lei que cria a Film Commission no município.

A iniciativa, já existente em cidades como Ribeirão Preto, Garibaldi, Santos e Bento Gonçalves, e estados como São Paulo, Minas Gerais, Amazonas e Rio de Janeiro, busca atrair a realização de obras audiovisuais para, com isso, movimentar a economia local. A Film Commission é uma comissão que atua como um facilitador para a captação de produções como comerciais, séries, filmes, novelas e outras obras do gênero.

A prefeita Helena destacou o impacto positivo que a cidade causa a seus visitantes, lembrando as recentes manifestações elogiosas nas redes sociais de artistas nacionais após apresentações na 37ª Oktoberfest. "Trazer atores, diretores e equipes para cá pode gerar um excelente retorno", avaliou.

A prefeita também enfatizou que a menção ao apoio de cidades e países a produções cinematográficas, exibida nos créditos finais de filmes, já havia chamado sua atenção. "Santa Cruz do Sul tem paisagens e cenários dignos dos filmes mais bonitos do mundo. Tem produtoras de grande qualidade, um curso de Produção Audiovisual aqui na Unisc, assim como muita gente talentosa que escolheu a cidade pra morar", declarou.

Para Diego Tafarel, produtor audiovisual e um dos organizadores do Festival Santa Cruz de Cinema, a instituição da Film Commission é uma importante ferramenta de desenvolvimento. Conforme Tafarel, o trabalho da comissão, promovendo o município, é capaz de atrair a atenção de produtores audiovisuais para que realizem suas obras aqui. "Isso vai fazer, com certeza, com que, num período de médio a longo prazo, a gente se torne uma cidade referência no Estado e no Brasil para receber grandes produções. Automaticamente, isso vai gerar emprego e renda, com desenvolvimento econômico, turístico e cultural", projetou.