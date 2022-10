Caxias do Sul lança edital para o centro popular de compras

Foi publicado o edital de chamamento público para o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) da concessão de uso do Centro Popular de Compras (CPC), em Caxias do Sul. O objetivo é a apresentação de estudos para construção, exploração, operação, manutenção e conservação do local. A estruturação do centro é uma nova etapa do processo de remoção dos vendedores ambulantes do passeio público e do encaminhamento dos mesmos a um local fixo para trabalharem.

Os comerciantes do atual camelódromo também demonstraram interesse em ocupar o Centro de Compras. O secretário de Parcerias Estratégicas, Maurício Batista da Silva, explica que o chamamento do PMI tem por objetivo unir o interesse público ao privado, com o melhor de cada um, para chegar à melhor alternativa para todos. O prazo de habilitação para os interessados é de 30 dias e de elaboração dos estudos é de 180 dias. Maurício destaca a importância de estabelecer critérios para a habilitação das empresas.

A localização do centro de compras também é um ponto importante. No PMI as empresas deverão identificar, ao menos, cinco possibilidades para a implantação. Pode ser considerado imóvel público, espaços públicos municipais e/ou privados e deve ser levado em consideração o fluxo de pessoas, a oferta de meios de transporte e a complementação do comércio já instalado.

Ainda, deverá ser previsto na estruturação, como ação direta do futuro concessionário, a oferta de capacitação dos comerciantes com o objetivo de dar suporte no empreendedorismo, na gestão de compras e estoque e na regularização cadastral junto aos órgãos competentes. O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Élvio Gianni, relembrou que todo o processo de negociação com os ambulantes iniciou em fevereiro do ano passado.

"Temos essa problemática há mais de 20 anos e da forma que estava, sabíamos que não teria uma solução. Então buscamos um caminho que pode ser um pouco mais longo, mas que entendemos mais adequado e do interesse de todos, que é o caminho da negociação. Caxias está dando um grande passo, talvez o mais importante, para a construção conjunta de uma solução", atestou.