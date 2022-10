Termo assinado faz evoluir processo de concessão de parque em Canela

A assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Canela e Incorporadora Novalternativa permitirá a liberação da concessão do Parque do Pinheiro Grosso na cidade da Serra. Pelo acordo, o município enviará, nos próximos dias, um projeto de lei para a Câmara de Vereadores propondo a concessão do parque para a incorporadora pelo prazo de 30 anos, a partir da emissão da Licença de Operação. Pelo projeto anterior, assinado em 2019, o prazo era de 25 anos, mas diante dos prejuízos da concessionária com o atraso das liberações municipais, o prazo foi ampliado.

A maior atração do parque será, naturalmente, o Pinheiro Grosso. Calcula-se que ele tenha mais de 700 anos, com uma altura de 48 metros, diâmetro é de 2,75 metros e circunferência é de 7,5 metros. Para fechar um círculo em volta da árvore, são necessárias cerca de 12 pessoas. Além de melhorar os acessos, será construída uma torre de observação na área de 125 mil metros quadrados do parque.

De acordo com estimativa dos investidos, deverá ser investido um total de R$ 50 milhões no Parque do Pinheiro Grosso de Canela. O promotor, Max Roberto Guazzelli, destaca que o acordo encaminha uma solução para um imbróglio administrativo, ou seja, o Ministério Público ajusta um acordo em que município de Canela e concessionária obterão a viabilidade administrativa do negócio.

Guazzelli ressalta ainda que a concessionária receberá um prazo maior de concessão para compensar os prejuízos decorrentes de equívocos de levantamentos ambientais, que dificultaram o licenciamento, e o município, a partir da abertura do parque, passará a receber percentual sobre os ingressos. O promotor destaca, ainda, que "em decorrência dos equívocos nos levantamentos das áreas de preservação permanente (APPs), a torre de observação, ficará dentro de uma delas", disse.