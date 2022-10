O município de Teutônia, no Vale do Taquara, assinou nesta terça-feira (2)5, o Acordo de Cooperação Técnica com a Receita Federal do Brasil. Por meio deste acordo Teutônia terá um Ponto de Atendimento Virtual da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) - PAV.

O ponto do órgão federal será vinculado à Secretaria de Administração e estará localizado junto à sala do Sine, número 34. Os atendimentos iniciarão no dia 03 de novembro, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A partir de agora as pessoas não precisarão se deslocar para Lajeado para resolver determinadas situações relacionadas à Receita Federal. Municípios vizinhos também poderão usufruir do serviço, que terá o auxílio de servidores para ajudar os contribuintes da cidade e região.